Viimati rippus mees hammastega nööri küljes Saku Suurhallis, 8 meetri kõrgusel 94 sekundit, millest sai ka maailmarekord. Seekord oli tal kindel plaan oma eelmie rekord purustada ja vähemalt 100 sekundit õhus rippuda.

Vello vaher purustas Toidumessil oma enda rekordi (Johanna-Kadri Kuusk)

Selleks ajaks kui Vaher venitamise lõpetas, oli rahvamass juba suur. Kõlas pinev sosin ja oli näha, et inimesed on elevil. Kui Vaher telgist välja astus võeti teda hüüete ja aplausiga vastu. Ega seal pikka ootamist ei olnud, Vaher sättis jalad ilusti kukla peale risti ja lasi end taeva poole tõsta.

Alguses oli rahva seas vaikus. Kaks ilusat tüdrukut seisid kohe Vaheri läheduses ja näitasid rahvale suurest stopperist jooksvaid sekundeid. Peale 94. sekundit hakkas juubeldamine pihta, mis asendus vaikiva hämminguga, kui selgus, et mees ei kavatse niipea nöörilt maha tulla. Sajandal sekundil jäi stopper seisma ja siis hakati aega kõigile kaasaelajatele hõikama.

Iga minutiga läksid kõigil silmad suuremaks ja iga mööduv sekund tõi endaga kaasa julgustavaid hõikeid.

''Pea vastu!''

''Jaksad veel!''

''Ei anna alla!''

''Appi, kas tal hambad suust välja ei kuku,'' kõlas esimesest reast hele lapsehääl.

Peale neljanda minuti möödumist lõpetas Vaher ka rippumise. Lõplik aeg ja uus rekord oli 4 minutit ja 12 sekundit. Rahvas juubeldas ja aplodeeris. Inimesed võtsid Vaheriga pildi tegemiseks järjekorda.

''Ma oma südames lootsin rippuda 3 minutit ja 20 sekundit. kui korraldajad lootsid, et ma hoian 100 sekundit Eesti sünnipäeva puhul, siis minu mõte oli, et kui me oleme olnud 100 aastat vabad, siis me hoiame sellest otseses mõttes küünte ja hammastega kinni,'' rääkis Vaher peale saavutust.

''Eile kui me tegime siin katsetust, siis oli siin päris kõva tuul ja ma kardan, et ma isegi võisin veidi külmetada, aga täna läks kõik õnneks hästi. Ma poleks ise uskunud, et mul nii hästi läheb. Alguses ongi raske, aga kui enda rekord ületatud on, siis ei ole enam muud kui rõõm, sest iga sekond on ainult boonus,'' naeris ta.

Küsimusele, kas tal on plaan ka kunagi seda rekordit ületada, vastas Vaher kahtlevalt.