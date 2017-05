„Teine lavaproov läks palju paremini, kui esimene. Saime kõik väikesed asjad ja isegi mõned suuremad asjad korda,“ kiidab Eesti eurodelegatsiooni juht Mart Normet, et tänane teine lavaproov läks eestlastel Kiievis korda. Esimese lavaproovi said meie eurolaulikud Koit ja Laura Kiievis teha kolmapäeval ja siis ütles Mart Normet Õhtulehele, et esimene proov on ikka esimene proov, kus tuleb ikka ette, et asju tuleb timmida. Siis said eestlased ettenähtust rohkemgi lavaaega ja peamine oli paika saada see, kuidas telepildis paistaks välja, et meie lauljad on laval ühtaegu koos ja lahus. „Praegu on lavaesitus juba selline, et pole probleemi,“ sõnab Normet ja ütleb, et põhimõtteliselt võiks juba lavale minna. „Praegu räägime ainult paarist parandusest – mis nurga alt mis kaamera võtab – aga need ei riku üldpilti kuidagi. Ajame lihtsalt mõned detailid veel korda, et kõigil oleks kindlam ja parem tunne. Praeguseks näeb see väga tugev ja ühtlane number välja.“ Mart sõnab, et produktsioonitiim oli kenasti eestlaste etteantud näpunäidete järgi palju muutusi teinud ning ka omalt poolt asju juurde lisanud. „Liikuva pildi tegemine on vägapalju rütmi küsimus ja selle täpseks saamine on tõeline kunst. Eks nad on seal juba päris hästi seda rütmi tabanud ja meie lugu hakkab juba visuaalselt hingama. See on hästi oluline.“ (Andres Putting/EBU)

Kuuldavasti on laval üks salakaval lavaauk, kuhu juba nii mõnedki inimesed pudenenud on. Räägiti lausa, et üks Eesti lõunanaabri Läti delegatsiooniliige olla kukkumise tagajärjel mitu roiet murdnud, kuid Publiku küsimusele vastas Läti delegatsioon, et kõik on korras. „Me oleme ikka korralikult pähe õppinud selle, kuhu tohib astuda ja kuhu ei tohi,“ ütleb Normet, et õnneks eestlastest keegi lavalt alla sadanud ei ole. „Selle kohta on prinditud erinevad paberid, lisaks on need ka meilile saadetud ja kogu meeskond on meid hoolega õpetanud.“ Mart kinnitab, et meie delegatsioon teab väga hästi, et laval ei tohi ummisjalu ringi joosta. „Eks see tuleb adrenaliiniga, aga meil on laval nii kindlad liikumised, et pole mingit variantigi.“

Lennujaamas Kiievisse teele minnes ütles Normet, et kõige keerulisem saab ilmselt olema Laura ja Koidu nägudega, mis lauljate selja taha projitseeritakse. „Seal tuleb paar väikest muudatust veel teha, et see täpsemaks saada. Need, kes seda pilti teevad, on pihta saanud, mida me täpselt taga ajame,“ sõnab Normet, et sellega on korras. Esimeses proovis kandis Koit Toome erinevaid kostüüme. Siis prooviti, milline kõige paremini sobib. „90 protsenti on Koidu kostüüm kindel, lõplikult ei julge veel pead anda,“ räägib Normet nüüd. Teise lavaproovi piltidelt on näha, et nurka on visatud esimeses proovis katsetatud nahtagi ning ka helepruun ülikond. Täna oli Koidul seljas must sädeleva revääriga pintsak. Ja kui esimeses proovis olid Laura juuksed seatud hobusesabasse ning käe küljes oli tal mikrofonisaatja, siis nüüd on Laural kenad lokid ning saatja on peidetud juuste alla. Meie eurotiim on käinud ka Kiievit avastamas. „Oleme sektsioonides ringi käinud. Mina polegi igal pool kaasas olnud, olen lavaasjaga tegelenud,“ ütleb Mart. Linnatuur on tehtud ning eile käidi ka euroklubi kaemas. „Meil oli plaanis seal teha ka üks spontaanne esinemine, kuid tehnika oli nii nõrk, et lauljad ei hakanud seal riski võtma ja otsustasid esinemisest loobuda. Andsime seal mõned intervjuud ja lauljad tulid hotelli tagasi. Pole mõtet kogu aeg igas suunas laulda,“ sõnab Normet. Antud on ka päris palju intervjuusid, kuid ajanappuse tõttu tuleb neid ka üsna palju ära jätta. „Pole mõtet ribadeks tõmmata, teeme praegu pigem suurt pressi, sest kõiki intervjuusid anda ei jõua, ja keskendume võimalikult palju esinemistele.“ Täna õhtul toimub Nordic night, kus saavad kokku kõikide põhjamaade esindajad. „Kõigepealt on linnalaval esinemine. See on väga suur asi ja sinna tuleb kuulama mitu tuhat kohalikku. Siis liigume siseruumidesse ja teeme teiste põhjamaadega suure pressi- ja fänniürituse, kus toimub suur vennastumine,“ paljastab delegatsioonijuht. Uue nädala algul minnakse külla saatkonda ja millalgi peaksid meie lauljad ka euroklubis lavale astuma. „Peame üle kontrollima, milline see tehnika seal on.“