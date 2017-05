Täna toimus üle Eesti "Teeme ära" talgupäev, mis pani kümned tuhanded inimesed loodust korrastama. Talgute käigus leitakse alati korrastatavatelt pindadelt midagi huvitavat ja kui ei leitagi, siis paljud saadavad ise midagi põnevat korda. Just nendest põnevatest momentidest jagasid korraldajaid oma kodulehel noppeid.

Üheks üheks põnevaimaks momendiks Pärnumaal võib pidada tee äärest rinnahoidjate leidmise. Pärnu linnas aga koguti kokku ja pandi kuivama ports prügi, ja ehkki seda oleks pigem Rakverest oodanud, moodustavad just pärnakad prügist jaanideks suure kuuse.

Üks loomingulisemaid lähenemisviise taaskasutusele leiti Ida-Virumaal Vokal, kus vanadest rehvidest ehitati äge püramiid.

Pärnumaal Vahenurme külas rõõmustasid talgujuhti kaks prantslast, kes olid rattamatkal ja tulid talgurahva käest kohvi küsima. Kuuldes, et käimas on talgutööd, lõid nad ka ise talgutetöödele käed külge. Omavahel suheldi kehakeeles.

Tõeline pommuudis tuli aga Ridala vallast, kust leiti talguliste sõnul suurtüki mürsk.

Kui ütluse kohaselt on hunt teinekord lambanahas, siis see ütlus tuleks tänapäevasemaks mugandada, sest Mustamäe talgutelt teatati korraldajatele, et seal kepsutab ringi lehmakostüümis talguhunt. Samast linnaosast leiti terve lahingukoormatäis vahtkummist Nerfi kuule. Tõeline jahipiirkond!

Pärnumaal Lindil leiti aasta tagasi saadetud pudelipost, mille kohta saad täpsemalt lugeda siit, siis pudelipost leiti ka Vilsandilt. Sealne pakend sisaldas endas vene keelset armastuskirja.

Snelli tiigist aga leiti jalgratas, sõidukorras poekärud ja üle 30 betoonist prügikasti. Tiigi põhjast leiti ka vann, mis aga talgute käigus ikkagi ära kadus.

Läänemaal Mõisakülas olevat talguliste meelt lauluga lahutanud Jaagup Kreem isiklikult. Viljandimaalt aga teatati, et seal õpivad linnapoisid traktoriga sõitma.

Lääne-Nigulast teatati, et Maiu olevat jälle 190 liitrit oma kuulsat suppi teinud. Kel aga supist ei piisanud, siis Harjumaalt tuli söögiga seoses mitmeid teateid - seal kaevati välja 80ndatest pärit konservid ja mõni küla edasi vedelesid kraavis 35 aastat vanad piimapudelid.

Reiu Küla talgulised janusse ei jäänud, sest neid kostitati 100 liitri morsiga.