Merike kirjeldab, et viimati käidi tiiki puhastamas kümme aastat tagasi ning siis toodi välja prahti ligi kahe tonni jagu. "Ma arvan, et neid tonne tuleb enam-vähem sama palju," ütleb ta ja ostutab tiigist välja taritud betoonist prügikastidele, mida mõne tunniga on kogunenud hulgi.

Lisaks prügikastidele, ilmub vee alt nähtavale pakendeid, pudeleid - ka selliseid, mis veel avamata. Ühe džinnipurgi leidjaks on Oll. Vaevalt jõuab ta veepinnale, kui hüüab: "Ma ei saa aru, kuidas ma kogu aeg vee alt alkoholi leian! Hõbepabergi on peal! See on kolmas juba!"

Võidurõõmsalt annab ta purgi kaaslastele ja sukeldib siis taas, et otsida mingit suuremat eset, mis meenutanud ühele tuukrile vanni, teisele hoopiski seifi. Vesi on aga niivõrd sogane, et seda enam tiigi põhjast ei leita.

Talguid korraldav Merike selgitab, et Snelli tiigi põhi on kaetud muda ja vetikatega ja seepärast on vees nähtavus halb. "Kõik need mudased kohad ongi sellised, kus sa ei näe: lähed käsikaudu," selgitab ta. "Täna on selles mõttes hästi, et vees on kümme kuni üksteist inimest: nad ei sega üksteist ja nad ei aja seda muda õudselt ülesse."

Vee alt ilmuvad tuukrid kurdavad vahet pidamata, et vee all ei näe nad mitte midagi. Lisaks oletatavale vannile, kaovad nende silmist veel mitmed prügikastid. Ka sihilik otsimine tulemusi ei too. "Nähtavust ei olnudki," kurdab kaldale tulnud Rene. "Kui ujud keskel üksinda, siis vast pool meetrit maksimaalselt," ütleb ta. "Nagu oleks silmad kinni ja lihtsalt tunnetad."

Kuidas siis üldse jõuabki prahini? "Pudeli tunneb ära: kui midagi heledamalt vilgub, siis see on näiteks klaas," selgitab Rene. Tänaste uhkeimate leidudena toob ta välja jalgratta ja ketaslõikuri. "Üks kohver oli ka!" teatab ta.