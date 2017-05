Tapal resideruvad Briti sõdurid käisid tänaste talgute raames Läänemaal kodutute loomade varjupaigas abiks, et koerte aedikutele katus ehitada.

Läänemaa kodutute loomade varjupaiga esindaja Helina Alp rääkis Õhtulehele, et täna hommikul kell 10 alustas ligi 40 inimest tööd selle nimel, et muuta sealsete asukate elu paremaks.

"Britte oli meil abiks kuskil kahekümne ringis ja omasid umbes sama palju," rääkis Alp. "Alustasime töödega kell kümme ja kella kolmest lõpetasime. Saime koerte väliaedikutele, mis on päris suured, uue katuse panna," rõõmustas naine. "Kuna koerte aedikutel, millel laiust 3-meetrit ja pikkust 6-meetrit, ei olnud ennem katust peal, siis leidsime, et oleks õige koertele katus peale teha kuna sügisel ja kevadel on hästi sopane. Siis see kaitseks peale kuudi neid ka vihma eest."

Kuid väliaedikutele katuse peale panemine polnud ainus, millega varjupaiga elanikke rõõmustati. "Saime peaaegu valmis kaks koerakuuti. Ka kassitoad said värvitud, lilled istutatud ja võsa maha võetud. Me saime ikka väga palju tööd tehtud," on Alp rõõmus.

Kuidas aga sõdurid endile appi saadi? "Nad võtsid algselt ühendust Tallinna varjupaigada aga kuna seal ei olnud nii palju abikäsi vaja, siis Tallinna varjupaik saatis nad siia," räägib Alp. "Nendest oli ikka väga suur abi!"