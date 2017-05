Sel nädalal toimunud kutsehariduse suursündmusel "Noor Meister 2017" selgusid Eesti parimad noored meistrid.

4.-5. mail toimunud kutsehariduse suursündmusel "Noor Meister 2017" hinnati võistlejate kiirust, täpsust ja omandatud teadmiste oskuslikku kasutamist. Võistlustel osales ligi 400 riigi parimat kutseõppurid 31 erialal.

Lisaks kutsemeistrivõistlustele oli võimalik kutseharidusmessil tutvuda 28 kutse- ja rakenduskõrgkooli kutseõppevõimalustega ning osa võtta praktilistest töötubadest, alustades autondusest ja lõpetades küberturve ja metsandusega.

SA Innove hariduse agentuuri juhataja Tanel Oppi sõnutsi oli tänavune, seitsmendat korda toimunud üritus õnnestunud. "Sellist sündmust on kutseharidusele ja Eesti noortele väga vaja. Noor Meister annab nii erialavaliku ees seisvale noorele kui ka tema suunajale hea ülevaate kutseõppevõimalustest ja väljavaadetest, veendumaks, et kutsehariduses on, mida valida."