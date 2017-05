Päästeamet juhib oma Facebooki lehel tähelepanu sellele, et igal aastal on talgupäeva koristustööde käigus leitud palju lõhkekehi ja kindlasti ei tasuks neid ise uudistama minna.

Oma postituses toonitab Päästeamet, et kui mõni talguline leiab täna midagi, mis võib olla lõhkekeha, siis ei tasuks seda puudutada. "Helistage kohe numbril 112. Tähisage leiukoht, teavitage teisi talgulisi ja liikuge kõik sellest ohtlikust esemest eemale," jagab Päästeamet õpetussõnu.



Demineerijad üle Eesti on valmisolekus kiirelt teie juurde tulema, et saate oma talgutöid muretult jätkata