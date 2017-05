Eesti Mootorrattahooaja Avamine on suur traditsioon ja mootorratturite tähtsündmus, kus kogunevad kokku tuhanded mootorratturid ja kümned tuhanded mootorrattahuvilised.

Rannarajoonis on liiklus ümber korraldatud ja hetkel rahvas koguneb. Kell 16.30 on traditsioonilise paraadi stardipauk, kuhu on korraldajate hinnangul oodata üle 3000 osaleja. Pidustused pärast paraadi jätkuvad hommikuni.

Ilmataat on motomeestele halastanud ja õues on tõsisielt ilus ning soe päikeseline ilm! Tasub kindlasti kohale tulla!