Rünnak toimus vaid päev enne Prantsusmaa presidendivalimisi ja Macroni kampaania kohaselt on rünnaku eesmärgiks Macroni toetuse õõnestamine. Kampaania lisab, et lekkinud dokumendid olid segamini võltsidega, et inimesi segadusse ajada.

See ei ole esimene kord, kui Macroni on rünnatud. Tema meeskond on juba tunda saanud mitut küberrünnakut, milles nad on süüdistanud Ukrainas ja Venemaal tegutsevaid gruppe. Macroni meeskond kahtlustab, et Kreml tahab Le Peni aidata, kuna tema välispoliitilised vaated on neile kasulikumad. Venemaa on sellist tegevust eitanud.