Selline samm on terviseministeeriumi katse toitumishäirete ja võimatute iluideaalidega võidelda.

Modellid peavad hankima arstitõendi, milles on ülevaade nende tervisest, võttes eriti arvesse nende kehamassiindeksit, vahendab BBC .

Samuti on tarvis alates 1.oktoobrist töödeldud piltidele eraldi märge juurde lisada. Töödeldud piltide all peetakse silmas seda, kui modelli välimust on mingil viisil kohendatud.