"Rain sõidab ema juurde tavaliselt oma lastega, aga nad olid seekord ilmselt veel koolis," ütleb Võrumaal elav naine, kelle silme all traagiline õnnetus juhtus.

Neljapäeval kella kolmveerand kolme paiku juhtus Rõuge vallas Viitina külas liiklusõnnetus, milles hukkus metsaveoki ja auto kokkupõrkel viimase juht, Rain (40). Tema Viitinas asuvast kodust emakoju oli mööda kitsast ja kurvilist kruusateed sõita vaid mõni kilomeeter.

RÄNK KOKKUPÕRGE: Audi hukkunud juhi autost kättesaamiseks tuli päästjatel sellelt katus pealt lõigata. (Politsei)

Külateedel kiirus 70-le

Õnnetuse hetkel 100 meetri kaugusel aias töötanud naise arvates on õnnetuse põhipõhjus see, et nii kohalikud elanikud kui ka möödasõitjad kiirustavad Võrumaa kitsastel ja kurvilistel teedel.