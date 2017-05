Kui kohtun Eesti parima slackliner’i Jaan Roosega Tartus Ülejõe pargis, on ta kolmesentimeetrise rihma juba puude vahele pingule tõmmanud ning teeb sellel nagu muuseas hüppeid, mis panevad nõrganärvilisi pead ära pöörama. Kevadine hommik on küllaltki jahe, aga trikimeistril on seljas vaid lühikeste varrukatega T-särk ning jalas lohvakad teksad ja sidumata paeltega rulatossud.

TRIKITAJA: Jaan Roose on Eesti osavaim slackliner, kes on osalenud põnevikus «Assassin’s Creed», tuuritanud Madonnaga ja praegu õpetab Dubais tsirkuse jaoks slackliner’eid välja. (Aldo Luud)

"Hüppamiseks ongi just need kõige paremad riided," kinnitab Jaan, kui ta küllaltki mitte­sportliku rõivavaliku kohta küsin.

"Teksad on tugevad ja ei lähe katki ning skate’itossudel on hea tald, mille peal tasakaalu hoida," räägib ta. Kindlasti pole mul alust Jaanis kahelda – ta alustas Eestis slackline’iga ühena esimestest ja on kahtlemata oma ala parim.

See ei ole pelgalt kõhutunne – 25aastasel Jaanil on ette näidata suurepäraseid tulemusi rahvusvahelistelt võistlustel ja nõudlus trikitaja esinemiseks üritustel on suurem, kui Jaan täita jõuab.