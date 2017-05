Selgitamaks välja, kas sinu koduaia mullas peitub paras kogus baktereid, ussikesi ja muud kasulikku, on olemas lihtne katse: mata maha 100 protsenti puuvillane paar aluspükse ja oota kaks kuud.

Kanadalased soovitavad: katseta mulla viljakust aluspükste abil. (Vida Press)

Selle soovitusega tuli lagedale Kanada mullakaitse nõukogu hiljutisel üleriigilisel mullakaitse nädalal. Et muld proovile panna, tuleks kaevata umbes 15 sentimeetri sügavune auk, panna aluspüksid sirgelt augu põhja ja katta mullaga, vahendab veebileht Lifehacker.

Katsekoha võib märgistada näiteks lipukesega, et pärast oleks lihtsam trussikud üles leida. Kui need kahe kuuga ära ei lagune, siis on tarvis lisada mullale komposti, sõnnikut või väetist.

Kanadalaste mullaühing kutsub jagama tulemuse pilti kahe kuu pärast sotsiaalmeedias ja tähistama seda teemaviitega #SoilYourUndies. Üleskutset on oma Facebooki lehel levitanud ka Eesti mullateaduse selts.