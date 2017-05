Soojenev kliima suretab Suurt Vallrahu ()

Austraalia kuulsa Suure Vallrahu korallid surevad aina kiiremini ja nende hävimist pidurdaks vaid kliima jahenemine. Selles, et viimase paarikümne aasta jooksul on vallrahu kaotanud olulise osa korallidest, on nimelt süüdi liiga soe vesi. Niisugusele järeldusele jõudis rahvusvaheline uurimisrühm mainekas ajakirjas Nature avaldatud artiklis.

KADUV ILU: Korallidele annavad nende kireva värvuse vetikad, mis on nende põhitoiduks. Kui hävivad vetikad, hävivad ka korallid. Vasakul mullu juunis Suures Vallrahus pildile jäänud pleekinud korallid, paremal 2007. aastal pildistatud kirevad korallid. Hinnanguliselt on umbes kolmandik maailma suurima korallirifi pleekinud korallidest surnud või suremas. (Vida Press)

Korallrahud ehk -rifid on levinud Maa troopilistes meredes, kus temperatuur ei lange alla 20 plusskraadi. Need on tekkinud merepõhjale kinnitunud korallide lubiainest toesest. Riffide moodustumisel mängivad rolli ka vee soolsus, sügavus ja läbipaistvus.

Ainuõõssete loomade hulka kuuluvad korallid vajavad eluseltsilisteks üherakulisi vetikaid, mida süües saavad korallid suure osa oma energiast. Vetikad aga vajavad fotosünteesimiseks valgust ega saa ülemäära sügavas vees elutseda. Samuti annavad vetikad korallidele nende kireva värvuse.

Kui vesi on liialt soe, hakkavad vetikad surema ning korallid jäävad nälga, kaotavad oma ilusa välimuse ja muutuvad valgeteks. Seetõttu nimetatavad bioloogid seda protsessi korallide pleekumiseks. Näljased korallid on kerge saak tõvestavatele bakteritele ja viirustele ning pleekinud korallide eluiga jääb tavaliselt üsna lühikeseks.