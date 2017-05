Seitsmendat aastat ratastooli aheldatud muusik ja helilooja suudab kirjutada vaid arvutis silmade abil.

"Minu abikaasa Kertu on lausa pühak, ta on juba mitu imet teinud. Selline kaastunne ja empaatiavõime on uskumatu! Ma elan ainult tema jaoks. Muidu oleksin ma arvatavasti ammu alla andnud. See haigus on nii õudne, et ei soovi seda kellelegi teisele," räägib parandamatu haigusega ratastooli aheldatud muusik ja helilooja Uku Kuut oma elust.

Uku Kuut sai arvuti, millele saab käsklusi anda silmamuna liigutamise abil. Saab avada veebilehti ja klikkida linkidele ainult oma silmamuna liigutades. (Tiina Kõrtsini)

Uku Kuudi intervjuud ootas Õhtuleht mitu aastat – lootuses, et Uku paari vaevu liikuva sõrmega suudab siiski kuu või paariga oma mõtted n-ö paberile panna ja küsimustele vastata. Imet siiski ei juhtunud. Uku igapäevased paarirealised märkmed, mis meeletu tahtejõuga ta sõrmede all arvutikekraanile ilmusid, piirdusid abikaasa Kertule mõeldud sõnumitega. Rohkemaks lihtsalt polnud jõudu.

Silmad on ainsad, mida Uku praegu ise liigutada jaksab. Aeg-ajalt nõksatab Uku halliks läinud pea allapoole. Vaid niimoodi saab ta vajadusel neelatada.