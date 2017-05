Tõnu Tõniste kiidab, et kaksikvend Toomal on rohkem jõudu: "Ta on alati minust paremini lõuga tõmmanud ja kätekõverdusi teinud. Ning tunnistusel oli Tomil enamasti paar nelja rohkem kui minul." Toomas Tõniste tõdeb 20 minutit vanema venna kohta: "Tõnul on rohkem võhma. Jooksus oli alati Tõnu ees." Eelmisel kolmapäeval, 26. aprillil said kahekordsed olümpiamedalistid ja ärimehed 50 aastat vanaks, aga ei kinkinud teineteisele midagi – pole lihtsalt sellist kommet, hea, kui on meeles õnne soovida.

«Valimised on kõrvalt vaadates väga sportlikud: seal on mingid ootused, nähakse vaeva, on põnevust ja natuke ka kambavärki.» Tõnu Tõniste (Alar Truu)

Teie oletegi sõna otseses mõttes võitjate põlvkonnast.

Tõnu: Täitsa nõus. 1990ndatel oli väga põnev aeg. Kes vähegi viitsis ja tahtis ja millegagi tegeles, teenis ikka raha kah. Küsimus oli pikemas perspektiivis – kas need ärid olid jätkusuutlikud ja mida rahaga edasi arendati. Aga selles mõttes oli meil õnnelik aeg jah, et plats oli puhas ja kõik teed valla.

Välispartnerid – kõik soliidsed härrasmehed – ikka imestasid, kui siin käisid, et 25-26-27aastased noored poisid on vastas, aga juba päris uhkete autodega. Nemad nägid kah, et see aeg oli siin päris eriline.