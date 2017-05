Viimane aeg oleks talvejalanõud väljateenitud puhkusele saata ja uuendada garderoobi kevadiste jalavarjudega. Uute jalatsite ostmine ei pruugi aga sugugi kerge ülesanne olla ja seda mitte selle pärast, et poodides on nigel valik, vaid hoopis seetõttu, et see on niisama kirju nagu meie kevadilmadki.

Milliste jalanõudega surfad moelainel? (Vida Press)

Seda, et tossud on tõeline moe­hitt, teavad juba kõik. Kuid mida kanda siis, kui need ei pane südant kiiremini põksuma ja ükski vägi ei suuda sind tossuusku pöörata?

Tegelikult on veel hulk moekaid jalanõusid, mille puhul ei tule ämbrisse astumist karta. Et ostlemine läheks libedamalt, leiad altpoolt kokkuvõtte selle kevadhooaja kõige popimatest jalatsitest.

Edevuse laat