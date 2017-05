"Kas sul pole häbi niisugusel ajal koju tulla?"

"Kõiges on süüdi see restoranitöötajate streik."

"Aga see pole ju veel alanudki!"

"Peab varuma, peab varuma... Kui see algab, on juba hilja."

"Kus sa nii kaua olid?"

"Ma oleksin varem tulnud, aga sõbrad ütlesid, et pole mõtet sel ajal koju minna, kui naine on tige, vaid alles siis, kui ta on juba mures."

"Mina ei ole mures!"

"Olgu, ma tulen siis mõne aja pärast uuesti..."