"Olen kindel, et Michelini kohtunikud on Eesti restoranides tegelikult juba einestanud, kuid millal me oma esimesed tärnid saame, ma ennustada siiski ei oska," ütleb kohaliku gastronoomiakonkursi "Silverspoon" üks korraldajaid Marje Hallik-Wilson.

"Nii mõnigi meie restoran on tärni väärt," kinnitab Marje ja tõdeb, et samas pole Michelin siia tulnud, sest Eesti on maailmakaardil liiga väike tegija.

"Meil on paar superheal tasemel restorani, kellele võiks kindlasti tärni anda," kinnitab ka neljas Michelini majas töötanud Andrei Korobjak. "Aga nad ootavad, kuni piirkond kasvab nii suureks, et saaks Eestist, Lätist, Leedust ja Venemaast eraldi giidi teha.

Kuna White Guide juba tuli Eestisse, siis ma arvan, et varsti tuleb ka Michelin.» Andrei Korobjak (Marianne Loorents)

Aga võib-olla panevad nad meid kokku hoopis Soome, Rootsi, Norra ja Taaniga," arutleb Andrei. Pariisis või New Yorgis on Michelini saada vähe lihtsam kui Rootsis või Eestis, arvab ta. "Nad jälgivad rohkem suurlinnu. Ja praegu tulebki Moskvas palju häid restorane juurde," rõõmustab Andrei.