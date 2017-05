Mida vajab vanemate tagant varastav laps – piitsa, präänikut või hoopis tähelepanu?

"Kui avastasin, et mu rahakotist on 20 eurot kadunud, mõtlesin hirmuga, et kas pean nüüd edaspidi hakkama oma lapse eest rahakotti peitma!" räägib kümneaastase poja ema poole aasta tagusest ehmatusest.

Olgu siis põhjuseks vanemate tähelepanu võitmine, seiklusjanu, sõprade surve või soov kulutada raha millelegi, milleks vanemad oma heakskiitu ei annaks – kui laps on isa või ema rahakotist näppamas käinud, on sellest teadasaamine ilmselt suur šokk. Abi on sellest, kui meeles pidada, et halb pole mitte laps, vaid tema tegu.

AJENDADA VÕIB PÕNEVUS: Algkoolilapsi võib meelitada vanemate tagant raha pihta panema seiklusjanu, kuid enamasti on varguste taga tähelepanuvajadus. (Vida Press)

Varastama panid üksildus ja põnevus