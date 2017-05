Õnnetuse hetkel saja meetri kaugusel aias töötanud naise arvates on õnnetuse põhipõhjuseks pigem see, et nii kohalikud kui ka möödasõitjad liialt kiirustavad Võrumaa kitsastel ja kurvilistel teedel. Ristmik, kus õnnetus aset leidis, on keeruline, kuid politsei teatel olid mõlemad autod peateel. Varem kalluril elukutselise autojuhina töötanud Viitina mees Endel tõdeb, et päris ristmikul on küll hea nähtavus, kuid mitte pikalt.

„Külarahvas räägib, et autodel oli ka kiirust parasjagu. Mina seda ei tea, aga mina ei sõidaks selles kohas ka kuuekümnega. Inimest tundmata ei saa ma kellegi peale näpuga näidata, aga metsaveoauto roolis oli 19aastane poiss, kellel praktiliselt sõidukogemust olla ei saa. Väikesed orud sellel teel on ja teineteist võidi tõesti märgata hilja. Aga Rain oli tore mees, ei olnud ta napsumees ega ka kihutaja,“ ütleb Endel. Tema paneks kõikidele külateedele kiirusepiiranguks 70 km/h „Isegi 80 on palju. Mäletan hästi, kuidas vene aja autod selle peale vibrama hakkasid.“ Kokkupõrke ajal oma kodumaja juures töötanud naise sõnul nägi ta, kuidas tühi metsaveoauto mõõduka kiirusega sõitis ning sellele lähenes üsna kiiresti tume Audi. „Vana kaalukoda jäi hetkeks minu ja tee vahele ja siis käiski see pauk. Viskasin kindad maha ja jooksin mäest alla. Audi seisis parema külje peal vastu rekkat. Veokiijuht oli suures šokis. Helistasin häirekeskusse. Rekka juht püüdis Audi ust lahti saada, aga see ei olnud võimalik. Siis jõudis kohale juba naabripoiss ja töökojast veel üks mees, kes hoidsid Audit üleval, et see Raini peale alla ei vajuks,“ meenutab naine. „Naabripoiss ütles, et Rain liigutas korra, aga ilmselt tema keha vajus. Siis jõudsid kohale juba Rõuge vabatahtlikud päästjad.“Naise sõnul oli veoki kabiin paksu tossu täis.

„Paistis ere päike, kuid see sai pimestada ainult Audi juhti,“ nendib ta.

19aastane võib metsaveoautot juhtida

Esialgsetel andmetel ei andnud veokijuht Saarlasõ-Kääraku tee kolmeharulisel ristmikul vasakpööret tehes teed peateel liikunud Audile. 19aastane veokit juhtinud oli kaine ja juhtimisõigusega ja tema õnnetuses viga ei saanud. Sündmuskohal töötanud Kagu jaoskonna patrullpolitseinik Meelis Tsopp ütles, et avariikohal oli maksimaalne lubatud kiirus 90 km/ h. Tema selgitusel on ristmik kurvi peal ning mõnevõrra piirab seal nähtavust künklik maastik. „Kuigi selle konkreetse liiklusõnnetuse üksikasjad on alles selgitamisel, tuletan liiklejatele meelde, et ka väiksema liiklustihedusega külavaheteedel liikudes tuleb arvestada võimalusega, et järgmise künka või kurvi tagant võib ootamatult vastu tulla mõni teine sõiduvahend. Seetõttu on oluline, et juhid ei kaotaks ka hajaasustusega piirkondades ringi sõites ümbritseva suhtes hoolsust ja valvsust.“ Endel küsib, kas 19aastasel saavad üldse olla sellise kategooria load, et tal on õigus metsaveoautoga sõita.