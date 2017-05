Aasta pärast esindab prestiižika kokandusvõistluse Bocus d`Or Euroopa eelvoorus Itaalias Eestit Pavel Gurjanov.

Tema treeneriks on restorani Cru peakokk Dmitri Haljukov, kes 2015. aastal võistles Bocus d´Oril ka ise. Praegu restoranides D.O.M. ja Bordoo peakoka ametit pidav Gurjanov on ka ise neli aastat töötanud Haljukovi käe all restoranis Cru.

Tooraine, millega Torinos oma kokakunsti taset tõestada, selgub alles detsembris. Eesti eelvoorus oli võistluse vege tooraine kõrvits ja liharoog tuli valmistada küülikulihast, -maksast ja neerudest.

2013. aastal tunnistati Pavel Gurjanov Eestis aasta parimaks kokaks.