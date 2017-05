Eile õhtul esitles "Esti otsib superstaari" 2008. aasta üks säravamatest finalistidest, Eliis Pärna Von Krahlis oma uut, novembris Marokos filmitud muusikavideot "Freedom" ning esitas koostöös DJ Meelis Meriga valminud elektroonilise muusika lugusid esmakordselt ka live´s.

"Mul on nii hea meel, et lisaks Merile on mul bändis nüüd ka suurepärane trummar Henri Kuusk. Ainuüksi see, et mul on oma bänd, kõlab minu jaoks nii ägedalt," rääkis Eliis, kelle sõnul on kogu uue projekti elluviimine olnud üks tähtsamaid verstaposte tema elus.

Sõpradele, tuttavatele ja muusikafännidele kõlasid muuhulgas Eliisi algselt klaveril kirjutatud, hiljem elektroonilise seade saanud lood "Lullaby", "No More", "Fool", "Addiction ja Freedom".