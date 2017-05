Riigikogulase Rainer Vakra valimismeeskond on võtnud endale voli mäkerdada liimiga kokku võõraid autosid, mis ei tundu neile piisavalt esinduslikud. Vakra sotsina võiks aga olla kursis meie riigi elatustasemega – kõigil ilmselt pole võimalik sõita sellise hinnaklassi autodega nagu riigikogu kuluhüvitiste eest saab liisida. Kui auto on läbinud riikliku tehnoülevaatuse, siis pole ühelgi Vakral voli seda romuks tembeldada ja valimisplakateid täis kleepida. Kutsuge politsei!

Jüri Mõis on osutunud visionääriks – kui ta Tallinna isamaalise linnapeana sajandivahetuse paiku rääkis trollide kadumisest, vaadati teda kui kuutõbist. Kuid nüüd on just linnas võimul olev Keskerakond see, kelle juhtimisel järjekordse trolliliini juhtmed Koplis kokku korjati ning diiselbussid asemele pandi.

Keskerakond toetab vene koole

Enne kohalikke valimisi toimub rahvuslik polariseerumine, kui Reformierakond soovib kogu haridust alates lasteaedadest muuta vaid riigikeelseks, Keskerakond aga flirdib vene koolidele eesti keele õppimisel eranditega tegemise plaaniga. Keskerakonna toetajad on rõhuvas enamuses venekeelsed. Oravate kaval samm sunnib Keskerakonda olema nüüd Kremli suureks rõõmuks venekeelse hariduse eestvõitleja.

Kõige õigem ema