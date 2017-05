Viimane kõige räigem rünne oli seotud aasta ema valimistega. Mis mõttes valge, hetero ja abielus naine? Pealegi veel lastega naine? Halloo! Me peame siin jõud ühendama. Mul on ettepanek kutsuda sotsiaalse sidususe ministeerium uuesti ellu. Keegi peab juhtimise üle võtma.

Elu on karm. Iga päev loeme lehest, kuidas diskrimineeritakse migrante, seksuaalvähemusi, vähemusrahvusi ja hõberebaseid. Meil on vaja palju rohkem pingutada, et seista võrdõiguslikkuse eest. Ainult rohelistest ja Ahto Lobjakast ei piisa. Meid rünnatakse, kordan, meid rünnatakse.

Tegelikult oli tõsine aasta ema tiitli kandidaat ka tubli sääseema Pirr, kes on lühikese ajaga munenud koguni kolm korda, iga kord üle 250 muna, millest kooruvad tublid sääsevastsed. Tegemist on ilmselgelt üksikemaga, sest laste isa on ammu lennanud nelja tuule poole.

Pirri puhul sai saatuslikuks tema suhteliselt lühike ennustatav eluiga: senise kogemuse põhjal võib väita, et vapper ema ei ela auhinnagalani. Ootamatult saabunud kevadkülm, kellegi käelaks või sabalöök võib saatuslikuks saada. Eks neid elatud päevi ole juba ka piisavalt.

Miks me diskrimineerime teisi liike? Miks me arvame, et ainult inimesed on väärt meelespidamist oma ürgse elukestvuse meeldival viisil jätkusuutlikuks tegemise eest? Ka sääseemas voolab ju meie endi veri!