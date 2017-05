Venemaa opositsioonijuhile Aleksei Navalnõile visati 27. aprillil Moskvas näkku briljantrohelist.

Antiseptik sattus ka tema paremasse silma, mis sai tugeva keemilise põletuse. Arstide sõnul oli briljantrohelisse lisatud hapet. Navalnõi parema silma nägemisest on säilinud vaid 15%, vajalik on sarvkesta siirdamine.

Navalnõid ähvardab pimedaks jäämine. ( navalny.com)

Venemaa oftalmoloogid on soovitanud Navalnõile ravi Šveitsi või Hispaania silmakliinikus. Aleksei Navalnõi teatas neljapäeval oma blogis, et on saanud kätte viieaastase tähtajaga välispassi.

Sama päeva õhtul helistati Navalnõile aga karistuste täideviimise föderaalametist (FSIN) ja öeldi, et välismaale sõit on keelatud, sest jõus on talle tingimisi määratud karistus.