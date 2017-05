Minul on lebamine ja selili lehelugemine parim eksisteerimise viis. Magamisega vaheldumisi. Ja siis helises telefon – Põua Mait kutsus bridži mängima. Tahtsin Mannu ka kaasa võtta, sest ta on selles mängus parem. Aga tal oli parajasti kummituse tõlgendamine sensitiividega käsil ja ta ei saanud tulla. Niisiis panin läkiläki pähe, tõstsin krae üles ja läksin küla peale.

Mait hoidis parajasti lapselast. Vaatas oma tüdrukutirtsu ja pomises, et kas ka sellest tulevikus kasvab lollpea, kes niisuguses situatsioonis poisiga mootorratta peale istub? Poisid on ju iseenesest mõista lollimad ja neid tuleks palju karmimalt kohelda. Et oleks vähem tapmisohtu teiste ja iseenda suhtes. Oleks ikka politsei püstoli välja võtnud ja tulistanud, oleks olnud nagu Ameerikas. Seal on politsei vastu ikka mingi austus ka olemas. Aga meil mitte.

Nüüd leidis Kerekse Kalju, et tulistamine on ikka ohtlik, et võib tabada juhti või kaassõitjat jalga. Mina arvasin, et mis siis sellest – paremini meelde jääb ja teisi kihutajaid hirmutab. Jalg paraneb ju ära ja ühe jalaga inimene on ka inimene. Teised polnud nõus.

Männikse Lemps arvas, et see autoga otsasõitmine õrna müksuga oli ikka väga meisterlik tegu. Selles suunas tuleks edasi areneda ja treenida. Näiteks auto ette müksu pehmendav padi paigaldada. Aga kui mootorrattur mööda kõnniteid paneb ja teel vingerdab, on otsasõit ohtlik kõigile? Parem oleks eemalt mõjutada. Veekahuriga? Teeb tee libedaks ja pidurdamise ohtlikuks.

Kerekse Kalju arvas, et harpuuniga võiks täpsemalt sihtida ja harpuun haakuks kummi või porilaua sisse ja harpuuni sabas oleva nööriga saaks kihutajat pidurdada. See meetod leidis kohe heakskiitu autode puhul. Neid võib nii kinni pidada küll, kui politseiauto mass on piisavalt suur. Konks plekkkerre ja ei kihuta sa enam ühtigi! Mootorratta puhul on asi kaheldav.

Lemps pakkus, et tulgem vaalapüügimeetodite juurest ikka kaasaega. Politseiauto katuselt ulatugu ette poom, mille otsas küberjuhitav robotkäsi, mis haaraks mootorratturil kraest ja kergitaks ta motikalt lahti. Selle peale võtsin telefonikõne meie tarkpeale Tõukre Ennule. Ta oli parasjagu linnavahel autos, aga sai rääkida küll, sest seal peres istub tema noor meeldiv naine roolis ja Enn jagab kõrvalt soovitusi, kuhu ja kuidas pöörata. Kõigis muudes meie tuttavates peredes on see vastupidi. On isegi sel määral, et tuttava pere laps Juku küsis isalt: „Kui sa veel emaga abielus polnud, kes sulle siis ette ütles, kuidas autot juhtida?“

Enn vastas kohemaid, et see isehaarav tehisintelligentrobot on tühiasi ja ta võib lasta selle oma doktorandil programmeerida ja komponendid leida. Selleks on vaja vaid 50 000 lepinguraha.

See tundus meile ikka kallis olevat. Aga mingi väljapaisatava püüduri võiks politseiauto ette konstrueerida küll. Lassoheitja laideti maha, kuna võib tekkida poomise oht. Aga kui masinaliselt võrk kihutavale mootorrattale peale heita ja siis võrguga kogu kupatus poomi kaudu üles tõsta? See mõte tekitas aplausi.

Kohemaid aga pakkus Kerekse Kalju, et siis juba võiks kutsuda välja helikopteri, mis kihutajale võrgu, või veel parem, kupli peale kukutaks. Polsterdatud sein selles pehmendaks rattalt kukkumist ja kinnine koorik looks kohemaid pogri, kust kurjategijad laiali ei jookseks.

Ihunuhtlus aitaks

Häälitsesin, et helikopter läheb kalliks. Siis kogu seltskond kargas mulle kallale, et ühegi inimese päästetud elu on meie rahvaarvu juures väga palju kallim. Siis leidsin argumendi, et helikopterit pole ju momentselt võtta. Ja seni, kui ta tuleb, on iga kihutav mootorrattur potentsiaalne enda ja tüdruksõbra tapja, teistest kõrvalistest inimestest rääkimata.

Nüüd esitas Lemps geniaalselt lihtsa idee: politseiauto poomi otsa tuleb riputada õppind politseikoer, kes mootorratturi kratist haaraks ja maha tõmbaks. Ja ei sõida ta sigudik enam edasi. Sellega lugesime küsimuse lahendatuks.

Ainult skeptik Põua Mait kahtles, et noorukite lolli uljust ei pidurda seegi meede ja proovitakse ikka kihutada – ehk läheb õnneks. Liiklustragöödiate statistika jääb samaks. Seni kuni seadusandlus, eriti alaealiste karistamise koha pealt, on ikka väga mannetu. Tema üritab küll oma lapselast igapäevase jutuga füüsika- ja karistusseadustest valgustada ja tüdruk ehk võtab omaks. Aga mõni nolk mitte.

Kui teeks mõningase tagasipöörde ajaloos. Kehtestaks avaliku ihunuhtluse Raekoja platsil. Kui ei saa aru jutust, siis ehk aitaks see, kui iga piiratud kiirust ületava pügala eest antakse kõva kepihoop. Türgis kaalutakse tõsiselt surmanuhtluse taastamist. Seda vast pole meil vaja – sureb isegi palju.