Tänavuse ilmaga on hea see, et suveriideid polegi vaja osta, sest vana hea kasukas ja kirsad teenivad ustavalt aasta läbi. Kui veab, pole tarvis isegi suuski kappi tõsta. Kaalujälgijatel on olnud kõvasti rohkem aega, et keha rannas käimiseks seksikaks treenida.

Lisaks soosivad halvad ilmad ka vaimu treenimist, sest külmaga istutakse toas ja vaadatakse sügavuti endasse. Samuti on eestlased pääsenud nädalavahetustel maale minemisest, kus peab end alati oimetuks rabama, kui soojemaks läheb. Tore, et ilmataat on nii mõistev olnud!

Kõigist neist hüvedest hoolimata ei saa salata, et külmast hakkab siiber saama. Lõppude lõpuks on ka ümmargune keha kena rannavorm, kui enda analüüsimine pole tulemusi andnud ja suvilas on vaja maad kaevata.