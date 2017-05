Kõigest mõne nädalaga sotsiaalmeedia abil komeedina oma kuulsuse tippu kerkinud 70aastane naispensionärist liiklushuligaan Subarik, kes on suutnud nelja viimase aastaga tekitada 20 liikluskindlustusjuhtumit, on kahtlemata omas vallas tegija. Eesti politseigi on seda, kuigi Subarik võeti rajalt maha alles pärast üleriigiliselt tuntud staariks saamist.

Selgus, et alust kinnipidamiseks oli lõpuks piisavalt: autol olid all eri rehvid ning puudusid ülevaatus, liikluskindlustus ja juhtimisõigus. Kuigi kogu saaga võib tunduda oma absurdsuses naljakaski, on asi tegelikult enam kui tõsine. Küllap küsib enamik meist – kuidas on võimalik, et selline juht on pikki aastaid takistamatult sõita saanud? Ei saa ju öelda, et ta on seda märkamatult teinud. Vastupidi – mitukümmend avariid lühikese aja jooksul oleks pidanud riigil ohutulukese tugevalt plinkima panema. See hakkas tegelikult küll vilkuma, kuid mitte politseil, vaid tähelepanelikel kodanikel. Murelikud kaasliiklejad panid spetsiaalselt loodud sotsiaalmeediakülje pealkirjaks „Peatage Subarik!“.

On õnn, et keegi ei saanud neis õnnetustes tõsisemalt vigastada. Kuid on selgusetu, miks läks vaja üldrahvalikku tähelepanu, enne kui politsei jalad kõhu alt välja võttis. Kui kergematest plekimõlkimistest ei pea politseile teada andma – kuigi alati rikutakse sellega liikluseeskirja –, paneb imestama, kuidas info paarikümne avarii kohta jõuab vaid liikluskindlustuse fondi ega liigu politseini. Keegi ei taha, et meid varitseks iga päev tänavatel oht mõne Subariku autorataste alla jääda. Mõjutusvahendeid ju on, alates korduseksamitele saatmisest, erakorralisest ülevaatusest kuni värske tervisetõendi saamiseni välja. Kui seda ei saa rakendada mõne juriidilise konksu tõttu, siis Subariku juhtum kinnitab, et lahenduse leidmine on liiklusohutuse nimel hädavajalik.

Küllap on selliseid lindpriisid roolijaid teisigi, kes pole lasknud end segada riigi poolt autojuhtimisele kehtestatud nõuetest. Osa neist hakkab kaasliiklejale lõpuks silma, nagu Subarik, osa mitte. Kuid kõik nad peavad olema allutatud kas kehtestatud reeglitele või tuleb nad liiklusest kõrvaldada. Muud võimalust ei ole.