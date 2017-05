Tänavusel talgukevadel pööratakse suuremat tähelepanu lipuväljakute kordategemisele, lipumastide valmistamisele ja paigaldamisele ning laululavade ja tantsuplatside korrastamisele. Selleks on registreerinud end ligi 26 tuhat talgulist ühes 2095 talgukohaga.

"Teeme Ära" talgupäev on kujunenud kümnete tuhandete eestimaalaste igakevadiseks suursündmuseks, kus tullakse kokku ning võetakse ühiselt käsile kodukandis kõige pakilisemad tööd.

Täna tulevad kümned tuhanded inimesed Eestimaa erinevais paigus kodudest välja , et osaleda ühiselt "Teeme Ära" talgupäeval ja seeläbi anda oma panus ilusama ja puhtama kodumaa nimel ning valmistuda üheskoos peagi saabuvaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

"Teeme Ära" talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür ütles, et tänavune talguhoog on varasemast suurem. „Kirja pandud talgute arv ületab tublisti mullust ning talguliste registreerumine ei raugenud ka eile hilisõhtuks, nii et täna tõotab tulla väga tegus talgupäev,“ rääkis Tüür.