Aprillis sõlmis 17-aastane eestlane ühe maailma mainekaima elektroonilise spordi (e-spordi) võistkonnaga lepingu, mis ühtlasi tähendab seda, et kohalik noormees kuulub antud valkdonna absoluutsesse tippu. Seda, mida säärane staatus tähendab, selgitab staažikas e-spordi guru Artjom Mets.

31-aastane Artjom Mets töötab päevasel ajal IT-firmas, kuid vabal ajal on ta suur e-spordi ja arvutimängude entusiast, kes puutus valdkonnaga esmakordselt kokku 1998. aastal. Sellest ajast saadik on ta teinud e-spordi valdkonnas sisuliselt kõike – mängijatele vee toomisest suurte võistluste korraldamiseni Eestis ja Baltikumis. Samuti on ta olnud arvutimängu võistkondadele mänedžer ja võistluste kommentaator.

Metsa sõnul ei erine e-sport oma olemuselt tavapärasest spordist. "Kes jookseb, kes hüppab, kes sõidab. Sama on ka e-spordiga, ainukese vahega, et kõik toimub virtuaalselt, arvuti või televiisori taga ning suusakepi asemel on käes hiir ja klaviatuur," selgitab ta. E-spordi saab jagada suures osas kaheks - individuaalne või võistkondlik. Suurima populaarsusega on võistkondlikud mängud, mille hulka kuulub ka Counter-Strike, mida mängib ka 17-aastane Robin Kool, kes äsja sõlmis lepingu Saksamaa e-spordiklubiga Mousesports. Mida säärane leping ühele noorele tähendab?