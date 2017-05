Kui oluline võib ühe naise elus olla talle lõpukleit?! Väga oluline! Paljud naised on hoidnud kleite oma garderoobis aastakümneid, et ühel päeval saaks ka nende tütar (või isegi lapselaps) minna lõpupeole just selles samas kleidis.

Bored Panda kogus kokku hunniku fotosid, kus noored neiud on pidanud sobivaimaks kleidiks oma lõpupeole riietust, mida kandsid nende emad aastaid varem.

Kui neiud on sageli sobiliku lõpukleidi leidmisega hädas, siis need foto on suured motivaatorid, miks iga naine või mõni kord oma ema ja vanaema riidekappi rüüstama minna.

Vaata SIIT!