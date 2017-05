Neljapäeval teatas Ameerika president, et oma esimesel välisvisiidil külastab ta kolme aabrahamliku religiooni keskuseid: Saudi-Araabiat, Iisraeli ja Roomat. Trump läheb enda sõnul kolme peatuspaika viima sallivuse põhimõtteid, kirjutab The New York Times.

"Sallivus on rahu nurgakivi," ütles president Trump Valges Majas toimunud pidulikul üritusel. Seal ütles ta, et plaanib esimeste välisriikidena külastada kõigepealt "Saudi-Araabiat, siis Iisraeli ja siis lähen kohta, mida mu kardinalid väga armastavad - Rooma."

Ka eelmine Ühendriikide president Barack Obama külastas Saudi-Araabiat 2009. aastal, kuid Iisraeli-sõitu sellele ei järgnenud, küll aga kõne Kairo ülikoolis Egiptuses. Kahe riigipea erinevustes nähakse seda, et Obama kõneles rahvaga, Trump keskendub aga pigem riikide liidritega suhtlemisele. Trump ei ole külastanud naaberriike Mehhikot ja Kanadat, ehkki Kanada peaminister Justin Trudeau'd võõrustas ta Valges Majas ise.

Visiitidest loodetakse tasakaalustavat mõju piirkonnale, eriti Iisraeli-Palestiina suhetele. Arvatakse, et see, et Obama 2009. aastal Jeruusalemma oma reisiteekonnal vahele jättis, tekitas Iisraelis tema suhtes jahedaid tundeid ning Trumpi reis võib tema meeskonna arvates suhteid siluda. Saudi-Araabia välisminister Adel al-Jubeir, kes viibis Washingtonis, ütles Timesile, et tema usub, et president Trumpi "värske lähenemine" Iisraeli-Palestiina konfliktile "võib väga tõenäoliselt viia heade tulemusteni". Tal oli hea meel, et Kanada asemel valiti tema riik esimese külastuse sihtmärgiks, kuid eriti üllatunud ta sellest valikust ei ole. "Ajalooline, jah", ütles hr al-Jubeir, "aga ei tohiks olla üllatav, arvestades [meie riikide] suhet." President Trumpi reis algaks praeguste plaanide kohaselt 19. mail.