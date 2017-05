Täna õhtul jõuab finaali noorte teadussaade "Rakett 69" ning selgub õnnelik võitja.



Seitsmenda hooaja superfinaalis lähevad vastamisi kaks tugevamat võistlejat, Karl Vilhelm Valter ja Gert Lees, kes on valinud kõikide seniste võistlejate seast parima tiimi, et ühiselt võitu püüda. Ehitada tuleb Rube Goldbergi masin ja see veatult tööle panna. Nii selgubki, kes võidab 10 000 euro suuruse stipendiumi.



"Rakett 69" esimene hooaeg läks ETV-s eetrisse 2011. aasta jaanuaris. Esimesel hooajal valiti saatesse 12 võistlejat, ülesandeid töötasid välja Tartu ülikooli teadlased MSc Aigar Vaigu ja Andres Juure juhtimisel ning võistlejate pakutud lahendusi hindasid põhikohtunikud. Sõltuvalt saate teemast vahetus üks põhikohtunikust aeg-ajalt külalishindajaga. Tänaseks on sari läbinud mitmeid muutusi ning muutunud üha enam kaasakiskuvaks.



"Rakett 69" seitsmenda hooaja suurejooneline finaal on ETV ekraanil täna õhtul kell 20.30. Kordust saab näha pühapäeva ja esmaspäeva õhtupoolikul.



Sarja tootja on Vesilind OÜ.