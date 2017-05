Tänane "Nädalalõpp Kanal 2ga" toob stuudiosse kaks säravat naist Krista Lensini ja Liina Vahtriku, kes mõlemad on saatejuhtidele Teet Margnale ja Kristjan Jõekaldale erakordselt sümpaatsed.

"Sa oled armastatud näitleja ja mina isiklikult armastan sind ka väga," võtab tänases saates Liina Vahtriku vastu ovatsioonidega Teet Margna. Saatejuhi sõnul läks Eesti Meelelahutusauhindadel tema hääl just nimelt Vahtrikule ja seda eelkõige supercoolide rollide eest sketšisarjas "Heeringas Veenuse õlal".

Meelelahutusauhindadest tuleb juttu ka Krista Lensiniga, kes klaarib Kristjan Jõekalda ees vana võla ja meenutab eredamaid seiku varasematest aastatest. "Meelelahutusauhinnad on liiga suur gala, et kapist lihtsalt kittel võtta," naerab Kroonika peatoimetaja, miks ta iga kord sündmuse tarvis uhke kostüümi on lasknud õmmelda.

"Nädalalõpp Kanal 2ga" on eetris täna kell 21:30.