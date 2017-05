Kesk-Euroopa tuurilt naasnud vene grindcore bänd Forest Hum langes Tallinna vanalinnas autokrattide ohvriks. Muusikud otsivad suhtlusvõrgustiku abil oma pille taga.

Politseile teatati, et 30. aprillil Rüütli tänaval parkinud sõiduautost Škoda Yeti varastati kitarr, kaks kitarrivõimendit, trummipedaalid ja teisi asju. Esialgne kahju on 3280 eurot.

Ansambel otsustas enne koduteed Peterburi veeta volbriöö Tallinnas ning parkis oma auto Niguliste külje all videovalvega EuroParki parklasse. Forest Humi liige Zheka Taganay kurdab suhtlusvõrgustikus, et hiljem selgus, et valvekaamerad ei töötanud.