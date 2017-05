Riigikontrolör Alar Karis tõstatas riigile kuuluvate üürikorterite teema, millest tema hinnangul võib kujuneda "kafkalik maailm".

"Oleme avanud veel ühe ukse kafkalikku maailma: valitsus on teinud ettepaneku riigieelarvest eraldada kümneid miljoneid eurosid riigile uute üüripindade ehitamiseks, kuid samal ajal ollakse raskustes olemasolevatele üürikorteritele otstarve leidmise ning arvete maksmisega," kirjutab Karis reedel sotsiaalmeedias avaldatud postituses.

Karis viitab reedel ajalehes Põhjarannik ilmunud artiklile, milles öeldakse, et eraisikud ja kohalikud omavalitsused on riigile loovutanud 81 korterit, osa neist koos endiste omanike võlgadega, kuid riik keeldub neid võlgu ära maksast.

"Mitte ükski arvetest, mille Kohtla-Järve korteriühistud alates korterite riigile loovutamisest rahandusministeeriumile saatnud on, pole senini ära makstud," kirjutab Karis. "Kuigi seadustest tulenev selline korteritest loobumise võimalus on samuti rohkem kui veider, on siiski raske nõustuda rahandusministeeriumi seisukohaga, et kuna riigile loovutatud korterite nii suures hulgas üleandmine on esmakordne, ei ole ministeeriumil sellisteks erakorralisteks kulutusteks raha," märgib riigikontrolör.

"Ja siit täiesti õigustatud küsimus - mis saab siis, kui iga võlgnikust korteriomanik hakkab käituma samamoodi nagu riik?" küsib Karis.

Allikas: BNS