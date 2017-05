4. mail valis Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) uue juhatuse esimehe, kelleks on Mika Erik Sucksdorff, OÜ Kinnisvarabüroo Uus Maa juhatuse liige. Aseesimeheks valiti Kalev Roosiväli, Pindi Kinnisvara OÜ juhatuse liige.

EKFL-i üldkoosolekul valiti järgnevaks kaheks aastaks lisaks Mika Sucksdorffile ja Kalev Roosiväljale juhatuse koosseisu Mart Saa – LAAM Kinnisvara OÜ juhatuse liige, Ardi Roosimaa – OÜ Uus Maa Property Advisors juhatuse liige, Evelin Kanter - Arco Real Estate AS juriidilise osakonna juht, Gert Jostov – AS Technopolis Ülemiste juhatuse liige, Tõnu Toompark - Adaur Grupp OÜ juhatuse liige ja Ingvar Allekand – OÜ Domus Kinnisvara juhatuse liige.

Vastvalitud EKFLi juhatuse esimees Mika Erik Sucksdorff sõnas, et Liidu eesmärgiks on lisandväärtuse loomine liikmesfirmadele läbi turuinfo kogumise ja levitamise ning kvaliteetsete konverentside korraldamise. Oluline on järgida mis mujal maailmas toimub ja suhelda välisriikide kinnisvaraettevõtjate ja organisatsioonidega,“ lausus Sucksdorff.

Liidu tegevdirektorina jätkab Tõnis Rüütel.

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) on loodud 10. märtsil 1994.a. EKFL on kinnisvara vahenduse, arenduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus.

