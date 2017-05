“Uhke Eesti-Ameeriklasena, olin ma väga rõõmus, kui kuulsin, et 14 Eesti parlamendi liiget esitasid ettepaneku karusloomakasvatuste keelustamiseks. Kõigi lahkete inimeste nimel ma tungivalt soovitan teil seda seaduseelnõud toetada, kui see hääletusele pannakse,” kirjutab Suvari oma pöördumises.

Pea 100 aastaste traditsioonidega kasuka- ja kindatootja Linda juht Tarmo Kattago ütleb Õhtulehele kommentaariks, et mis uuringuid puudutab, siis sõltub tulemus küsimuse esitamisest. "Loomaõiguslased nimelt väidavad, et puuris peetakse metsloomi, tegelikult on need kodustatud loomad, aga ega faktid äärmuslasi ei huvita ju."

Karusnahaspetsialist Tarmo Kattago. (Linda)

"Samas, ega mul siin muud midagi väita polegi, kui et Mena Suvari on Hollywoodi äärmiselt silmakirjalik, kui ta on farmide vastu, aga samas kannab ise nahka ja karusnahka," ütleb Kattago ja viitab ohtratele fotodele ookeanitaguses seltskonnaajakirjanduses.

Vaata Menat SIIT!

SIIT!

...ja SIIT!

"Šikid naturaalsest karusnahast jakid ja seksikad nahkpüksid sobivad Mena Suvarile väga hästi. Piltidelt paistab, et jaki puhul on tegu värvitud sinirebasenahaga, nahkpükse valmistatakse tavaliselt pehmest lambanahast," märgib vilunud silmaga spetsialist, et Hollywoodi puhul pole midagi enneolematut, kui ollakse karusloomafarmide vastu, aga samas kantakse ja kasutatakse ise nahka, karusnahka ja muid loomadelt pärinevaid saadusi.

Kodanikuühiskonna ja internetivabaduse aktivist Elver Loho. (MATI HIIS)

Kodanikuaktivist Elver Loho ütleb Õhtulehele, et nn karusnahaküsimuses on täitsa tähelepanuta jäänud asja majanduslik pool. "Ma arvan, et see majanduslik pool on väga oluline ja tähelepanuta jäänud aspekt. Saan aru, et karusnahavastased aktivistid tahavad loomade kannatusi vähendada, aga teeme seda viisil, kus ka Eesti inimeste kannatused vähenevad - siis on lihtsam reformidele eestlaste toetust saada."

"Rikas ameeriklane Eesti peaministrile: koondage kõik karusnahatööstuse töötajad, sest minu vastikustunne siin Ameerikas on olulisem kui see kas vaesed eestlased suudavad ikka piisavalt raha teenida oma laste toitmiseks. Kulla maailmakuulus näitlejanna. Too Eestisse investeeringuid kaduvate töökohtade kompenseerimiseks ja siis räägime uuesti," kirjutab ta lisaks suhltusvõrgustikus.

Eesti karusloomafarmides kasvatatakse tšintšiljasid, küülikuid, naaritsaid ja rebaseid ning kokku elab siin umbes 200 000 kodustatud karuslooma.