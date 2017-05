Tallinna linnaplaneerimise amet tegi Teet Margna firmale Gordon Grupp OÜ ettekirjutuse Kadriorus kaitsealusel kinnistul ehitustööde peatamiseks, kirjutab Eesti Päevaleht.

Tallinna linnaplaneerimise ameti (TLPA) juhataja Anu Hallik sõnas, et käis kolmapäeval Mäekalda 9 kinnistut vaatamas ja tuvastas laias laastus kolm rikkumist. Halliku sõnul on paekallast süvistatud rohkem kui ehitusprojektis ette nähtud ning paljud nii elamu kui ka abihoone konstruktsioonid, mis on projektis ette nähtud säilitada, on asendatud uutega. Peale selle on täielikult lammutatud projektis säilitamisele kuuluv ajalooline kuur kinnistu edelapoolsel küljel.

"Tuvastasime, et ehitustööd ei vasta ehituslubade aluseks olevale kehtivale ehitusprojektile. 4. mail 2017 tegime ettekirjutuse ehitustööde koheseks peatamiseks," sõnas Hallik.

Kinnistu omandas mullu talvel Gordon Grupp OÜ, mille omanik on Teet Margna. Mäekalda 9 paiknev elamu on 19. sajandist pärit historitsistlikus stiilis suvila, mis moodustab kõrval paikneva teenijate elamuga tervikliku arhitektuuriansambli. Hooned võeti 1997. aastal muinsuskaitse alla ja 2006. aastal sai kogu krundist kaitsevöönd.

Linnaplaneerimise amet väljastas ehitusload Mäekalda 9 asuva üksikelamu ja abihoone rekonstrueerimiseks ning teede, platside, kanalisatsioonitorustiku, kinnistusisese vee-, kanalisatsiooni- ja drenaažitorustiku ja elektrimaakaabelliini rajamiseks ning kinnitas ehitusprojekti 12. novembril 2013. Aprillis 2017 on Mäekalda 9 kohta menetlusse esitatud uus ehitusprojekt, millel luba veel ei ole.

Margna sõnul restaureerib OÜ Gordon Grupp Mäekalda 9 aadressil asuvaid hooneid kehtivate ehituslubade number 66 973 ja 66 972 alusel. "Hoonete restaureerimine toimub vastavalt kehtivatele muinsuskaitselistele eritingimustele, mille täitmist kontrollib nii muinsuskaitse järelevalve kui ka TLPA muinsuskaitse osakond," sõnas ta.

Peale kehtivate ehituslubade on Margna sõnul Tallinna linnaplaneerimise ametis sees ka uue ehitusloa taotlus, mis taotleb olemasolevatele ehitistele mõningase juurdeehituse lubamist.

"Paekallast Mäekalda 9 krundil ei ole ja pole kunagi olnud. Küll moodustab umbes pool krundist järsak, mis koosneb huumusekihist ja paeräbust. Kindel paekiviklint asub krundi piirist mõned meetrid eemal, Kumu kinnistul. Pinnase eemaldus tugimüüride rajamiseks on lubatud ka kehtivate ehituslubade järgi. Tõsi, seda tuli ehituse käigus eemaldada lubatust rohkem, et tekitada hoonete ümber renoveerimistööde tegemiseks vajalik ruum," rääkis Margna.

Senised rekonstrueerimistööd on tema sõnul täies mahus järginud nii projekti kui ka muinsuskaitse eritingimusi. "Tean, et hoone juurdeehitusele taotletav ehitusluba on alles menetluses, ning vastavaid töid pole alustatud. Pole olnud plaaniski alustada. Need on peatatud, kuni selleks antakse välja uus ja kehtiv ehitusluba," ütles ta.

