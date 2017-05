Ukraina moslemite usupeavalitsuse imaam Said Ismagilov kritiseeris kolmapäeval Eesti islami koguduse peaimaami Ildar Muhhamedšini selle eest, et see osales Ukraina loata okupeeritud Krimmis toimunud raamatuesitlusel.

Muhhamedšin ütles, et tema visiit oli puhtalt mittepoliitiline ja seostus vaid krimmi-tatari rahvavalgustaja Ismail Gasprinski tegevusele pühendatud konverentsil osalemisega.

Ta ütles, et teda kutsuti kui Eesti islami koguduse peaimaami.

Ismagilov kahtles, kas Muhhamedšin ikka võttis Ukraina valitsuselt loa Krimmi külastamiseks. "Kui selgub, et ta sisenes Krimmi territooriumile ebaseaduslikult, siis kõrgetasemelise usutegelase puhul on tegemist lubamatu tegevusega nii Ukraina riigi kui ka Ukraina moslemite suhtes," kirjutas Ismagilov Facebookis.

