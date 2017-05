Kaks suguhaiguste kliinikumis töötavat õde avalikustasid neli kõige veidramat küsimust, mida patsiendid neilt uurinud on, vahendab Mirror. Samuti annavad nad neile ka vastuse.

Kelle jaoks on seks kirg, kelle jaoks rutiin - mõne jaoks aga midagi uut ja huvitavat. Ikka tahad kõike teada, aga alati ei julge ehk isegi küsida.

Vastus on - EI! Füüsiliselt sperma eemaldamine tupest ei garanteeri, et naine ei rasestu. Pole ühtegi viisi, kuidas oleks võimalik kõik spermatosoidid naise ihust pärast seemnepurset eemaldada. Lisaks ei tohiks unustada - sperma võib naise ihus elada veel kuni seitse päeva.

Kui käiku lähevad ainult käed, siis on väga väike tõenäosus, et võiksid kätega endale suguhaiguse rahuldamise käigus kanda. Kui kokku puutuvad vi lähestiku satuvad genitaalid, siis võib sind ohustada herpes, HPV, süüfilis.

Soovitatav on järgida sekslelu tootja poolt antud juhiseid. Enamasti on selleks lelu pesemine ja maheda ning lõhnastamata seebi kasutamine.

Sekslelu puhastamine on väga oluline enda tervise pärast. Enamasti ei ole siiski vajadust kasutada antibakteriaalseid tooteid.

Numbrist olulisem on see seks kaitsevahendiga. Ära unusta, et suguhaiguse saamiseks piisab ühest partnerist!