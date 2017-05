Colombia mässulised röövisid kolmapäeval, 3. mail ÜRO projekti meeskonna liikme. Projekti eesmärk on tutvustada riigi maapiirkondades koka kasvatamise asemel legaalseid põllukultuure. Väike rühm relvastatud mässulisi on rahumeelsest protsessist keeldunud. Arley Lopez, kes on ise Colombia kodanik, viibis Mirafloresi linna lähedal töölähetusel, kui tema sõiduki peatasid relvastatud mässulised. Piirkond, kus mees viibis, on üks põhilisi kokakasvatuse paiku Colombias. Koka on tooraine, millest toodetakse narkootilist ainet kokaiini. Colombia valitsus ja ÜRO teevad koostööd, et aja jooksul vahetada Colombia maapiirkondades kasvav koka välja legaalsete põlluviljade vastu. ÜRO Julgeolekunõukogu esindajad viibivad praegu Colombias. Eelmisel aastal suutis ÜRO Julgeolekunõukogu Colombia Revolutsioonilise Armeega (FARC) rahukokkuleppe saavutada, mis lõpetas üle viie kümnendi kestnud konfliktid mässuliste ja riigi valitsuse vahel.

Kuigi üle 7000 mässulise nõustusid rahuleppe tingimustega ning praegu on käimas protsess, mille käigus FARC-i võitlejad relvadest loobuvad. Siiski on väike, mõnesajapealine vähemus, kes rahumeelsest lahendusest midagi kuulda ei taha. Need dissidendid on moodustanud uue grupeeringu, mis rahastab ennast narkootikumiäri abil (nagu ka FARC ise mitmeid aastaid). FARC ei tunnista lahkulööjaid enam rühmituse osana.

Inimröövid, narkokaubandus ja väljapressimised olid aastakümneid FARC-i töömeetoditeks. Paljud colombialased ja poliitikud on rahulolematud, et ÜRO kokkuleppe tagajärjel bande liikmeid vastutusele ei võeta. Kurjategijad loobuvad relvadest ja jalutavad seejärel vabalt minema nagu puhtad poisid, arvavad paljud. Teised jälle leiavad, et kui see aitab vägivalla ja narkokaubanduse vastu ning vähendab koka kasvatamisest tulenevaid konflikte, siis on rahumeelne, ehkki karistusteta lahendus parem kui vana olukorra jätkumine.