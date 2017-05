Helsingi ringkonnakohus mõistis Maakri tänava laibatükeldajana tuntud Markus Pasi Pönkä ligi neljaks aastaks trellide taha.

Möödunud nädalal toimuma pidanud istungile Pönkä kohale ei ilmunud ning toona ei avaldanud ka politsei, miks mees kohtu all on. Sel nädalal selgus, et põhjuseks on jaanuaris toime pandud pettus maksuvahenditega, kirjutab Iltalehti.

Soome politsei ei avalda aga juhtunu täpsemaid asjaolusid.

Kuigi Pönkä kohtusse ei ilmunud, mõisteti ta kolmeks aastaks ja kaheksaks kuuks trellide taga. Mees pidi vangi minema möödunud neljapäeval kella 16 ajal, ent ei saabunud taas kohale. Tema asukoht on siiani selgitamisel.

2007. aastal mõisteti Pönkä Eestis oma kaaslase mõrvas ja laiba tükeldamises süüdi ja määras karistuseks 12 aastat vangistust. Karistust kandis ta Soomes, kuid 2014. aastal pääses ta tingimisi vabadusse. Pärast seda on teda trellide taha pistetud veel mitmel korral. Tema rikkumised hõlmavad näiteks relva väärkasutamisi, suuri pettusi ja võltsinguid.