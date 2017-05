“Olen praegu täiesti puhas,” kinnitab Miley Cyrus värskes intervjuus.

Endine lapstäht on viimastel aastatel olnud tulihingeline marihuaanakiitja, kandnud kanepilehemustriga kostüüme ning isegi laulnud popsimisest.

Kuid aprillis ajakirjale Billboard antud intervjuus ütleb lauljatar, et pole viimased kolm nädalat kanepit tõmmanud. “Täitsa lõpp, ma polegi varem nii kaua ilma olnud.”

Staar ei pruugi enam ka alkoholi. Miley rääkis, et tahab end nüüd ümbritseda inimestega, kes tekitavad temas arenemissoovi. “Märkasin, et laksu all olevad inimesed mulle niimoodi ei mõju.”

Oma ülessoojendatud armusuhte kohta näitleja Liam Hemsworthiga ütles Miley, et nad pidid teineteist uuesti leidma. 2010 filmi "Viimane laul" võtteil armunud noored katkestasid 2013. aastal kihluse, kuid mullu kevadel nähti neid taas koos. “Pidime uuesti armuma,” seletas ta.