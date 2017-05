Suurbritannia kohalikud valimised toimusid eile, vaid kuu aega enne 8. juuni erakorralisi üldvalimisi, seega on nende tulemused vihjeks sellele, millised võivad tulemused olla üleriigilistel valimistel. Kohalikes valitsustes võidab praeguse seisuga enim kohti peaminister Theresa May konservatiivide partei.

Hääli veel loetakse, kuid kõige suuremaid kaotusi kannab esmaste tulemuste põhjal leiboristide partei, kellel on põhjust rõõmustada vaid eduka tulemuse üle Walesi pealinnas Cardiffis. Ka liberaaldemokraadid kaotavad kohalikes omavalitsustes kohti, kuid nende esindaja kommenteeris EuroNewsile, et asjalood näivad "neutraalsed".

Suurbritannia Iseseisvuspartei (UKIP), parempopulistlik ja eurovastane erakond, ei saavutanud samuti loodetud edu, konservatiivid võidavad aga kohti ülekaalukalt.

Kõigil erakondadel peale konservatiivide on mure igati tõsine - kuidas hoida käes olemasolevat võimu ja tõsiseltvõetavust konkurendina. Lähenevad valimised talluvad poliitikutel juba kandadel ning eriti mures on nüüd ametlikult opositsiooni taandatud leiboristid. Vaid 21 protsenti valijatest arvab hetkel, et leiboristide juhist Jeremy Corbynist saaks parem peaminister kui Theresa May. Ilmselt loodavad liberaaldemokraadid ja Iseseisvuspartei vaid nii palju, et nende jaoks asjad hullemaks ei lähe ning et nende kohalikel valimistel saavutatud positsioon säilib.

Kõrgendatud huvi püsib ka Šotimaa tulemuste vastu, mida alles täna hommikul lugema hakati. Nendest võib oleneda Šotimaa püsimine Ühendkuningriigis, sest šotlased, kes Brexiti poolt ei hääletanud, mõlgutavad taas iseseisvumismõtteid.