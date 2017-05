Äkki on aeg öelda ei...

Kui oled armuke ja partnerisse armunud, siis on suhet kindlasti keeruline lõpetada, kirjutab Your Tango. Kuid ära unusta, et raiskad selles rollis vaid oma aega ,energiat ja noorust! Enamasti on armuke see, kes kogeb lõpuks südamevalu...

Olla armuke ei ole enamasti kõige meeldivam - sa ootad pidevalt muutust ja oled teisejärguline. Äkki on aeg edasi liikuda?

1. Leia tähelepanu tõmbav segaja

Üheks võimaluseks on leida teine mees - eelistatavalt vaba ja vallaline. Huvitav, et enamus naisi on abielumeestele väga truud ja ustavad armukesed.

Kui ka sina oled truu, siis su mees ju ei ole! Ole ka ise avatud ja vaata ilmas ringi! Kui oled endiselt armunud, siis on suhet raske lõpetada, mistõttu ongi hea end enen uutele suhetele avada.

2. Ava mehe rahakott

Kui te siiani ei ole mehelt küsinud kingitusi ega raha, siis nüüd on õige aeg seda teha. Kui oled ka siiani neid küsinud, siis küsi nüüd veelgi rohkem!

Kui ta ka esiti on nõus su soovid täitma, siis mingil hetkel ajab see teda juba vihale. Lõpuks te suhe puruneb.

3. Veetke rohkem aega koos

Üheks taktikaks on veeta võimalikult palju aega koos. Tõde on, et lühidalt koos olles käituvad inimesed teineteisega hästi ja näitavad vaid parimat endas.

Lase ka tühistel asjadel end ärritada ja ära hoia end tagasi, kui sa millegagi ei nõustu. Tüli norimine võib viia asja palju kaugemale...

4. Las end vabaks

Las su riided olla lohakalt, juuksed salkus ja kammimata. Tõenäoliselt on mees siiani näidanud end viksi ja viisakana - sama oled teinud ka sina. On aeg lasta end vabaks - kaeble, nuta, karju ja loo ootusi. Lühidalt - käitu nagu normaalses suhtes ollakse ja elatakse. Sa üllatud, kui kiirelt Härra Imeline oma sära ja toreduse kaotab. Tõenäoliselt hakkad isegi kahtlema, et miks sa temasse üldse armusid?!

5. Armasta hoopis iseend