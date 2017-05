Eilses "Kolmeraudses" olid saates väitlemas skeptik.ee vedaja Martin Vällik ning Telegrami peatoimetaja Mariann Joonas. Diskussioon läks kohati päris tuliseks, eriti siis, kui arutluse all olid lapiku maa teooria ning MMS teemad. Nimelt väidab Joonas, et tema ei usu, et maa on ümmargune ning rääkis, et on MMSist abi saanud.

Raud päris, millega Telegrami, mida loeb päevas kuni 15 000 inimest, edu saab selgitada. Joonasi sõnul tuleneb see sellest, et inimesed saavad sealt lugeda asju, mida mujalt ei saa

Välliku sõnul saaksid inimesed lugeda neid teemasid ka mujalt, tõepärasema taustaga teadusajakirjadest, näiteks selle kohta, millise kujuga on maakera ja kuidas kosmos on üles ehitatud.