"Kuid kui vaatame protsentide asemel tükke, näeme, et siin juhivad eestlased. 2016. aasta jooksul ostsid Eesti ärikliendid liisinguga 3015 uut autot, samas kui Leedus oli arv märkimisväärselt madalam, vaid 1871," võrdleb Heli Silluta.

Swedbank Liisingu juhatuse liige Heli Silluta märgib, et kõige tõenäolisemalt ostavad autosid liisinguga Eesti ettevõtjad, samas on uute ostetud autode osakaal siin kõige madalam – 63%. Samal ajal moodustavad naaberriigis Lätis ettevõtete liisitud autode hulgast uued mudelid 68% ja Leedus ulatub uute liisitud mudelite osakaal lausa 74 protsendini.

Swedbanki Balti riikide liisingustatistika näitab, et kõige kallimaid autosid liisivad Eesti ettevõtted, samas tasuvad leedulased kõige suuremaid liisingu kuumakseid. Kogu piirkonnas usaldatakse enim Saksa ja Jaapani autosid.

Möödunud aastal eelistasid kõigi kolme Balti riigi ärikliendid enamikul juhtudel Volkswagen Groupi toodangut. Eestis loovutas Volkswagen esikoha Toyota sõidukitele. Lätis ja Leedus hõivasid Toyota autod vastavalt teise ja kolmanda koha. Ka Volkswagen Groupi teine kaubamärk – Škoda – on endiselt populaarne. Leedus on see äriklientide hulgas populaarsuselt teine kaubamärk ja Eestis kolmas.