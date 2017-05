Eilses "Kolmeraudses" oli üheks külaliseks poliitik ja ärimees Jüri Mõis, kes rääkis ka praegusest valitsusest, Mõisa sõnul tegeleb uus valitsus õigete asjadega, kuid mitte õigesti.

"Mulle hakkab see valitsus järjest rohkem ja rohkem meeldima,“ üllatas Mõis öelduga saatejuhti Mihkel Rauda, lausudes oma kunagise õpetaja sõnad, et tähtsam on tegeleda õigete asjadega, kui teha asju ilmtingimata õigesti.

"Ma juba alguses imestasin selle üle, et valitsuse kodulehel valitsuse eesmärgid on kõik jube toredad, aga kui need valitsuse liikmed suu lahti teevad, on lausa piinlik kuulata. Kui vaadata jälle tegude järgi, siis nad tegelevad õigete asjadega, seda ma võin küll öelda: tulumaksusüsteem, teede ehitus, ametiautode kasutamine, isegi pensionireform, mis on minu meelest on enamik küll täiesti viltu läinud praeguses käsitluses, aga tundub, et sellest ametiautode kasutamisest hakkab asja saama," oli Mõis lootusrikas.